Al Al Misano World Circuit rombano i motori | torna l’Aci racing weekend e per la prima volta il Khumo Fia Tcr World Tour

Al Misano World Circuit torna l’Aci racing weekend, con i motori pronti a rombare sulla pista. Per la prima volta si svolge anche il Kumho FIA TCR World Tour, una delle tappe più attese di questa stagione. Dopo il successo dell’EICMA Riding Fest, che ha attirato oltre 27 mila partecipanti, l’evento di quest’anno promette di portare nuovamente il pubblico al centro delle competizioni motoristiche.

Lasciato alle spalle il weekend di EICMA Riding Fest, il format gratuito dedicato alle prove moto organizzato e promosso dall’Esposizione internazionale delle due ruote che ha fatto registrare il record di partecipazione con oltre 27.000 visitatori, a Misano World Circuit è già tempo di un nuovo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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