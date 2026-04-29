Test ride show e leggende del motorsport al Misano World Circuit per l' Eicma riding fest

Al Misano World Circuit si svolge l’Eicma Riding Fest, evento gratuito dedicato agli appassionati di moto. La manifestazione comprende più di 500 modelli di moto esposti, sei diverse experience di guida e due iniziative speciali che coinvolgono percorsi su strada, pista e off-road. L’evento, organizzato da EICMA, si propone come occasione per provare varie moto e vivere un’esperienza immersiva nel mondo delle due ruote.

Oltre 500 modelli di moto, sei experience di guida e due iniziative speciali, tra strada, pista e off-road: è la proposta immersiva e gratuita, per tutti gli appassionati, che offre trona EICMA Riding Fest, l’evento dedicato alle prove moto organizzato e promosso da EICMA, l’Esposizione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Eicma Riding Fest 2026: iniziative, test ride, orari di aperturaIl primo weekend di maggio è uno di quei fine settimana da cerchiare con il pennarello rosso sul calendario. Eicma Riding Fest 2026: le leggende e i marchi presentiLa terza edizione di Eicma Riding Fest è alle porte: dall’1 al 3 maggio 2026, infatti, presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, andrà in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Yamaha: tutto pronto per l’EICMA Riding Fest 2026 a Misano; Gamma Husqvarna: destinazione Misano; Eicma Riding Fest 2026: le leggende e i marchi presenti; BMW Motorrad protagonista all’EICMA Riding Fest 2026 con la nuova BMW F 450 GS. EICMA Riding Fest 2026 a Misano: prove moto gratis, test ride e campioniEICMA Riding Fest 2026 a Misano: tre giorni tra test ride, show e leggende del motorsport EICMA Riding Fest 2026 Misano: dal 1° al 3 maggio il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospita la terza edi ... msn.com Misano, tre giorni di moto con EICMA Riding FestDal 1° al 3 maggio Misano ospita EICMA Riding Fest: ingresso gratuito, oltre 500 moto in prova, show e grandi campioni. EICMA Riding Fest porta ... affaritaliani.it Preparati alla nuova festa ad altissima energia all’interno del al Misano World Circuit. Un’unica giornata che raccoglie il meglio dell’elettronica italiana dancefloor oriented con , - facebook.com facebook