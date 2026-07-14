Sono stati completati i lavori di riasfaltatura sulle strade comunali di Verghereto, che interessano un’ampia zona del territorio. Le strade partono dal crinale tosco-romagnolo e si estendono fino ai confini con il Comune di Sarsina, passando per il Comune di Bagno di Romagna.

Nuovi asfalti sulle strade comunali del vasto territorio di Verghereto, che dal crinale tosco-romagnolo scorrono, toccando prima il Comune di Bagno di Romagna, sino ai confini col Comune di Sarsina. E a questo proposito, il Comune di Verghereto, così informa i cittadini: "Continua l’impegno dell’Amministrazione per migliorare la sicurezza stradale, la viabilità e il decoro delle varie frazioni sparse nel territorio vergheretino. Negli ultimi giorni sono giunti al termine importanti lavori di rifacimento del manto stradale che hanno interessato diversi punti strategici del territorio comunale". Questi nel dettaglio, come da elenco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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