Riasfaltatura e riqualificazione stradale iniziano i lavori all' incrocio con la piazza

Notizia in breve

Martedì 9, inizieranno i lavori di riasfaltatura e riqualificazione stradale all’incrocio tra Piazza del Popolo, via Dante Alighieri, via Giosuè Carducci e via Fiorini a Copparo. Le operazioni prevedono il rifacimento del manto stradale e interventi per migliorare la viabilità nell’area. I lavori sono programmati salvo imprevisti e dureranno alcuni giorni.