Riasfaltatura e riqualificazione stradale iniziano i lavori all' incrocio con la piazza
Martedì 9, inizieranno i lavori di riasfaltatura e riqualificazione stradale all’incrocio tra Piazza del Popolo, via Dante Alighieri, via Giosuè Carducci e via Fiorini a Copparo. Le operazioni prevedono il rifacimento del manto stradale e interventi per migliorare la viabilità nell’area. I lavori sono programmati salvo imprevisti e dureranno alcuni giorni.
Salvo imprevisti, prenderanno il via martedì 9 i lavori di riasfaltatura e riqualificazione stradale presso l’incrocio tra Piazza del Popolo, via Dante Alighieri, via Giosuè Carducci e via Fiorini a Copparo. Gli interventi hanno un importo di 92.340 euro (Iva esclusa) e prevedono varie azioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Satisfying Road Repair in Just Minutes
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