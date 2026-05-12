Completati i lavori di riqualificazione al mercato ortofrutticolo

Recentemente, sono stati conclusi i lavori di riqualificazione all’interno del mercato ortofrutticolo comunale di San Tammaro. Gli interventi hanno riguardato il sistema di raccolta delle acque piovane, le grondaie e un muro danneggiato, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliorare la stabilità della struttura. La riqualificazione si è concentrata sulla manutenzione di parti fondamentali del mercato, considerato un punto di riferimento per la zona.

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