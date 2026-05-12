Completati i lavori di riqualificazione al mercato ortofrutticolo
Recentemente, sono stati conclusi i lavori di riqualificazione all’interno del mercato ortofrutticolo comunale di San Tammaro. Gli interventi hanno riguardato il sistema di raccolta delle acque piovane, le grondaie e un muro danneggiato, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliorare la stabilità della struttura. La riqualificazione si è concentrata sulla manutenzione di parti fondamentali del mercato, considerato un punto di riferimento per la zona.
Interventi all'interno del mercato ortofrutticolo comunale di San Tammaro. Nei giorni scorsi sono stati effettuati lavori importanti sulla pluviale, sulle grondaie e su un muro ammalorato, al fine di migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura, fiore all'occhiello del Comune.Dopo.🔗 Leggi su Casertanews.it
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