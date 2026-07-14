C'è stato un cambiamento nel settore calcistico locale con la firma di nuovi contratti per due giovani calciatori. Andres Cuenca, 19 anni, e Adrian Lahdo, 18 anni, sono stati inseriti nel roster principale. Entrambi sono considerati parte del futuro della squadra, ma il tecnico ha specificato di fare affidamento su di loro come giocatori di valore, non come semplici promesse giovanili.

I più piccoli del gruppo, ma con un grande futuro davanti. Andres Cuenca e Adrian Lahdo: 19 e 18 anni. Guai però a ritenerli mascotte; Fabregas – un tecnico che ha fatto della valorizzazione dei giovani un marchio di fabbrica –, ci fa grande affidamento. Da sabato, giorno del primo allenamento nel centro sportivo di Mozzate, comincerà una stagione che potrebbe portarli alla ribalta. Il centrocampista svedese Lahdo ha già lavorato sei mesi sotto la guida di Cesc, mentre lo spagnolo Cuenca (fresco campione d’Europa U19) inizia ora la sua nuova avventura italiana da difensore centrale. I presupposti per sfondare ci sono tutti. Innanzitutto per puro talento: secondo analisti e talent scout, sono considerati tra i migliori prospetti del panorama europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Como, Cuenca e Lahdo nuovi gioielli per un futuro al top: Fabregas ci punta

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