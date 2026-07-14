Como alla scoperta dei prossimi due talenti in rampa di lancio di Fabregas | chi sono Cuenca e Lahdo

Due giovani calciatori, Andrés Cuenca e Adrian Lahdo, sono stati inseriti nel settore giovanile del Como. Cuenca è un centrocampista con 1,75 metri di altezza, mentre Lahdo, attaccante, misura circa 1,78 metri. Entrambi sono arrivati a gennaio e sono stati selezionati per il progetto di sviluppo del club. Sono considerati talenti emergenti nel settore giovanile e sono pronti a crescere in vista di future opportunità in prima squadra.

. Caratteristiche tecniche e fisiche. Il Como guarda al futuro e prepara il lancio di due giovani talenti già arrivati nel mercato di gennaio: Andrés Cuenca e Adrian Lahdo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, entrambi sono tra i profili su cui Cesc Fabregas punta con maggiore convinzione in vista della nuova stagione. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Sono i più giovani del gruppo, ma non semplici comparse. Cuenca, difensore spagnolo classe 2007, e Lahdo, centrocampista svedese della stessa annata, rappresentano due investimenti importanti per il presente e soprattutto per il futuro del club lariano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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