A Santarcangelo, molte attività commerciali hanno chiuso o sono rimaste inattive a causa degli alti costi degli affitti. Le vetrine sono vuote e si moltiplicano i cartelli con le scritte ‘affittasi’ e ‘vendesi’. La situazione ha portato a una diminuzione delle aperture e a una diminuzione della presenza di negozi nel centro. La crisi nel settore commerciale si riflette anche sulla vivacità delle vie principali.

Saracinesche abbassate, vetrine vuote e cartelli ’affittasi’ e ’vendesi’ che interrompono la continuità delle vie del centro. A Santarcangelo, la crisi del commercio non ha ancora assunto i contorni di un’emergenza, ma il segnale è ormai troppo evidente per essere ignorato: i locali sfitti sono una ventina e dodici riguardano attività che fanno capo all’associazione ’Città viva’. A lanciare l’allarme è Alex Bertozzi, presidente dell’associazione che riunisce un centinaio tra negozi, bar, ristoranti e pubblici esercizi del centro storico. La fotografia generale resta quella scattata a maggio da Confesercenti: circa venti locali vuoti, pari all’11% del totale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commercio, il caro affitti spegne le vetrine

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