Firenze si conferma una città in cui la qualità della vita è alta per bambini e anziani, mentre i giovani affrontano difficoltà legate all’aumento degli affitti e al costo della vita. I dati mostrano che gli anziani giudicano positivamente i servizi e le condizioni di vita, mentre i giovani segnalano una crescente pressione economica. La città registra una differenza significativa tra le fasce di età, con i più giovani che incontrano ostacoli nelle spese quotidiane.

Firenze, 25 maggio 2026 – Firenze si conferma una città dove si vive bene soprattutto da bambini e anziani, mentre i giovani fanno sempre più i conti con il peso del caro affitti e del costo della vita. È quanto emerge dalla nuova classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce generazionali, presentata al Festival dell’Economia di Trento. Il capoluogo toscano conquista infatti l’ ottavo posto nazionale nella graduatoria dedicata agli over 65, mentre scivola al 26°esimo posto in quella riservata ai giovani tra i 15 e i 35 anni. Un risultato comunque migliore rispetto a grandi città come Milano, Torino e Genova, ma frenato soprattutto dal costo delle case. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qualità della vita: Firenze promossa con gli anziani, ma i giovani soffrono il caro affitti

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