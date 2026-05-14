Emergenza vetrine vuote | I problemi? Caro affitti e poca professionalità

Recentemente, alcuni locali nel centro di Monza hanno chiuso, lasciando vuote diverse vetrine in zone molto frequentate. Tra questi, MisterTea ha deciso di chiudere, contribuendo a creare un angolo del quartiere senza attività. Tra le cause indicate dai gestori ci sono l’aumento dei costi degli affitti e una percepita mancanza di professionalità nel settore. La situazione ha suscitato attenzione tra residenti e commercianti, preoccupati per il futuro del centro storico.

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MisterTea non è l’unico locale ad avere chiuso, lasciando per altro deserto e senza presidio uno degli angoli più suggestivi del centro di Monza. Scorrendo i siti delle agenzie immobiliari si scopre che sono almeno 46 i bar in vendita a Monza, da via Marsala a piazza Duomo, da San Rocco a via Bergamo e via Segantini, in pieno centro, dal quartiere San Biagio a via Boito, verso l’ospedale San Gerardo. Sono numerosi i locali che negli ultimi tempi hanno deciso di abbandonare il centro di Monza, tra Pupa, ma ancora prima il Pam (dove è subentrata una parafarmacia), lo storico calzolaio di via Italia, la pokeria (sostituita da Panfè) e Mac. Come osserva Carlo Abbà, assessore al Commercio, la crisi è cominciata con l’avvento della grande distribuzione e del commercio online.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emergenza vetrine vuote: "I problemi? Caro affitti e poca professionalità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Emergenza abitativa in Sicilia: la denuncia tra caro affitti, overtourism e carenza di alloggi pubbliciLa Fillea Cgil segnala una condizione strutturale nell’Isola tra rinvio del Piano casa, degrado dell’edilizia residenziale, aumento dei canoni nelle... Le vetrine vuote diventano opere d'arte: a Udine torna il progetto "Nuove generazioni"Ci sono saracinesche abbassate che raccontano assenze, ma anche spazi che possono tornare a parlare attraverso la creatività. Argomenti più discussi: Emergenza vetrine vuote: I problemi? Caro affitti e poca professionalità; Vetrine vuote e saracinesche abbassate? Ecco un piano per restituire i negozi sfitti alla città. Brunella Agnelli (@BruAgnelli) / Posts and Replies x.com Emergenza vetrine vuote: I problemi? Caro affitti e poca professionalitàFede Pellone, segretario dell’associazione di categoria: serve più formazione. L’assessore Abbà: Grande distribuzione e vendite online penalizzano i negozi. ilgiorno.it Vetrine vuote e saracinesche abbassate? Ecco un piano per restituire i negozi sfitti alla cittàBOLZANO. Mentre il centro di Bolzano continua a perdere pezzi tra saracinesche abbassate e vetrine che accumulano solo polvere, il Team K prova a scuotere l'amministrazione comunale con una proposta c ... ildolomiti.it