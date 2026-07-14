Commercialista lascia l?auto un giorno e mezzo nel parcheggio della stazione | conto da 74 euro Incredulo

Un uomo ha lasciato la sua auto nel parcheggio della stazione durante un viaggio a Milano e, al ritorno, ha trovato un conto di 74 euro.

TREVISO - Lascia l’automobile nel parcheggio della stazione per andare a trovare la figlia a Milano e, al ritorno, trova ad attenderlo un conto da 74 euro. È la disavventura capitata nel fine settimana a Luigi Di Fant, rimasto sorpreso dalla tariffa applicata nel parcheggio Treviso Centrale gestito da Fs Park. LA VICENDA L’uomo aveva posteggiato l’auto intorno alle 7 di sabato mattina, come aveva già fatto diverse altre volte in passato, per poi raggiungere Milano in treno. Il rientro a Treviso è avvenuto domenica, verso le 19.30. In tutto, quindi, circa 37 ore di sosta. Una volta inserito il biglietto nella cassa automatica, sul display è comparsa la cifra di 74 euro, corrispondente a due euro per ciascuna ora trascorsa nel parcheggio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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