Lascia l' auto nel parcheggio coperto dell' hotel | 30enne usa un estintore come ariete per svaligiarla

Un turista svizzero che soggiornava in un hotel di Parma ha scoperto al suo risveglio che la sua auto, parcheggiata nel garage coperto dell’hotel, era stata aperta e saccheggiata. Durante la notte, un uomo di 30 anni ha usato un estintore come ariete per forzare il veicolo e portarne via diversi oggetti. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire la sequenza dei fatti.

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Amara sorpresa per un turista svizzero in vacanza a Parma. La sua auto, lasciata nel parcheggio coperto dell'hotel, è stata vandalizzata e svaligiata durante la notte. L'immediato intervento e il sopralluogo dei Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno acquisito i filmati di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AIUTO: LA MIA CRUSH è SPARITA nel BOSCO! *lollo che fine ha fatto* Sullo stesso argomento Olbia, rogo notturno nel parcheggio di un hotel: 3 auto distrutte? Cosa sapere Tre auto distrutte da un incendio nel parcheggio di un hotel a Olbia ieri sera. Fiamme nel parcheggio dell'ospedale: distrutta un’auto a ScorranoL’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce ha evitato che il rogo si propagasse agli altri veicoli in sosta... Un altro TIKTOKER cialtrone, lascia l’auto in mezzo alla strada in doppia fila mettendo le quattro frecce lasciando per frasi i video x.com Ponte chiuso, traffico sotto controllo. C’è chi lascia l’auto e usa la bici. Code in zona ospedale e Borgo AddaSecondo giorno con il ponte sull’Adda inibito al passaggio dei veicoli, ma il caos sembra restare contenuto. Dopo una prima giornata trascorsa senza criticità, anche ieri la situazione del traffico in ... ilgiorno.it Lascia l'auto in folle: vola nel canaleMONTEBELLUNA - (L.Bon) Auto in sosta senza freno a mano: recuperata nel canale. Per fretta o distrazione, ieri pomeriggio il proprietario di un'utilitaria nera, una Kia Rio (in foto), residente nelle ... ilgazzettino.it