Una donna di 74 anni è stata investita da un camion nel parcheggio di un centro logistico nella mattinata di venerdì 5 giugno. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9, quando la donna stava attraversando l’area di sosta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la donna è stata trasportata in ospedale con condizioni considerate gravi. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il grave incidente nella mattinata di venerdì 5 giugno: la donna è stata portata in condizioni critiche al Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Settala, donna di 74 anni investita da un camion nel parcheggio di una logistica

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