Anche per i più piccoli arriva il Cinema sotto le stelle | in piazza Almerici sbarca il drive-in

In piazza Almerici a Cesena arriva il primo drive-in per bambini, con proiezioni di film sotto le stelle. L'evento si svolge questa estate nel centro storico. La manifestazione è organizzata da un'associazione locale e coinvolge anche una gelateria artigianale, che offre dolci e bevande durante le proiezioni. L’iniziativa combina intrattenimento e momenti di relax per le famiglie.

Quest’estate, a Cesena, l’intrattenimento educativo incontra la dolcezza della gelateria artigianale nel cuore del centro storico grazie alla collaborazione nata fra MarbreBlond DidArt Aps e Babbi Café.“Un’estate di piccoli (divertenti) piaceri quotidiani” è un progetto - realizzato con il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

No dia do casamento ele levou a amante! Casei com CEO na hora, ex chora de joelhos!

Notizie e thread social correlati

Cinema in Piazza 2026: Roma torna a vivere il cinema sotto le stelleRoma torna a vivere il cinema sotto le stelle con l’edizione 2026 di “Cinema in Piazza”.

"Sotto le Stelle del Cinema": il programma 2026 del cinema in Piazza MaggioreNel 2026, Piazza Maggiore ospiterà di nuovo il programma “Sotto le Stelle del Cinema” e “Il Cinema Ritrovato”, eventi che attirano turisti e...

Temi più discussi: Milano Film Fest 2026; Ospedale, cura del cinema per i bambini; Il cinema come strumento di inclusione, alla rassegna Guardare i suoni, ascoltare le immagini due corti realizzati da ragazzi delle scuole e sordi; Cosa fare a Roma questo weekend con i bambini (6-7 giugno).

Andare al cinema in silenzio è diventato impossibile? reddit

Bari, al San Pasquale c’è un cinema lento pensato per i più piccoli: Così educhiamo genitori e bimbi allo schermo VIDEOA Bari sono pochi i cinema di quartiere che resistono, tra pubblico di nicchia e iniziative pensate per ravvivare l’offerta culturale anche in periferia. È il caso, ad esempio, di Kiné, la cinegioteca ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L'orso Paddington presenta i premi BAFTA, categoria film per i più piccoliI British Academy Film Awards avranno un ospite d'eccezione: l'orso Paddington, al quale sarà chiesto di leggere le nomination e il vincitore nella categoria film per l'infanzia. È una star ... comingsoon.it