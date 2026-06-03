Camminata sotto le Stelle a Dozza | attività fisica convivialità e solidarietà

Venerdì 12 giugno torna a Dozza la "Camminata sotto le Stelle", l'appuntamento che unisce attività fisica, convivialità e solidarietà in una serata dedicata alla salute e alla comunità.L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Dozza Città d'Arte con la fondamentale collaborazione del Comune di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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