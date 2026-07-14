Come sta Sophia Loren? Alessandra Mussolini e le voci sulla salute della zia | È serena e forte – Il video

Alessandra Mussolini ha pubblicato un video sui social per rassicurare sulle condizioni di salute di sua zia, Sophia Loren. La nipote ha affermato che l’attrice è serena e forte, smentendo le voci che circolavano nelle ultime ore. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla salute di Loren. La famiglia ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione.

È in qualità di nipote che Alessandra Mussolini ha deciso di intervenire sui social per smentire le voci sulle condizioni di salute di sua zia Sophia Loren circolate nelle ultime ore. Con un video su Instagram, l’ex parlamentare ha voluto rassicurare tutti: «Ho parlato con mia zia Sophia, sta a casa bene, non è ricoverata, è piena di vita e ringrazia tutti i suoi ammiratori, le voci che stanno diffondendo non corrispondono alla realtà». Un chiarimento diretto, arrivato per smentire ipotesi che si erano diffuse attorno alla 91enne icona del cinema. Come sta davvero l’attrice secondo la nipote. Nel racconto della Mussolini, la zia Sophia non solo starebbe bene fisicamente, ma manterrebbe intatta quella grinta che da sempre la contraddistingue. 🔗 Leggi su Open.online

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Sophia Loren, Alessandra Mussolini rassicura sui social: «Non è ricoverata, è serena e forte»

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Sophia Loren, Alessandra Mussolini smentisce le voci sui problemi di salute della zia: «Sta bene, non è ricoverata: è piena di vita»Alessandra Mussolini ha confermato attraverso un video sui social che Sophia Loren sta bene, è a casa e non è ricoverata.

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