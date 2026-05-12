C' era una volta in America | la storia del capolavoro di Sergio Leone diventa un film

È stato annunciato che Leone Film Group realizzerà un nuovo lungometraggio dedicato alla vera storia del film di Sergio Leone. Il progetto vedrà la partecipazione di attori come Robert De Niro, James Woods e Jennifer Connelly. La produzione si concentrerà sull’adattamento cinematografico di eventi legati al celebre film, noto come un capolavoro del regista italiano. L’uscita del film è prevista in futuro, senza indicazioni precise sulla data.

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Leone Film Group produrrà un lungometraggio che racconterà la vera storia del cult di Sergio Leone con Robert De Niro, James Woods e Jennifer Connelly. La storia di C'era una volta in America diventa un film. La tumultuosa lavorazione del capolavoro di Sergio Leone verrà raccontata in un ambizioso lungometraggio prodotto da Leone Film Group che svelerà i retroscena della complessa realizzazione di uno dei film più rappresentativi della storia del cinema e l'ossessione del suo autore, che ha impiegato oltre un decennio per portare a termine la celebre pellicola. "È fondamentalmente la storia di un uomo che insegue un sogno per tutta la vita", ha dichiarato a Variety Raffaella Leone, figlia di Sergio Leone.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - C'era una volta in America: la storia del capolavoro di Sergio Leone diventa un film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torna C’era una volta in AmericaDomani al Terminale da ricordare il ciclo di film dedicato allo sceneggiatore pratese Piero De Bernardi a 100 anni dalla nascita: alle 15. Leggi anche: C'era una volta Ennio Morricone - Alberto di Leone 4tet Argomenti più discussi: La reazione di Sergio Leone dopo aver visto Rambo al cinema; A distanza di oltre 40 anni, all’estero sono tutti ancora d’accordo: Questo film italiano è un capolavoro assoluto; Sergio Leone uscì dalla sala sconvolto: cosa disse dopo aver visto Rambo la prima volta; Ulisse: il piacere della scoperta in tv: puntate, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere. C’era una volta in America - 1984 diretto da Sergio Leone x.com C'era una volta in America: la storia del capolavoro di Sergio Leone diventa un filmLeone Film Group produrrà un lungometraggio che racconterà la vera storia del cult di Sergio Leone con Robert De Niro, James Woods e Jennifer Connelly. movieplayer.it