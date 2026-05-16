Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana dirigeranno una origin story del capolavoro di Sergio Leone C’era una volta in America, col supporto della famiglia del regista. Il film sul making of di questo grande classico arriva in occasione del 40esimo anniversario dalla sua nascita. Leone Film Group guarda ancora una volta alla storia del cinema italiano e internazionale con un progetto ambizioso: un film sulle origini di C’era una volta in America, il kolossal gangster diretto da Sergio Leone, presentato al Festival di Cannes nel 1984 e oggi considerato uno dei grandi capolavori della sua filmografia. La società italiana, presente sulla Croisette anche come produttrice di Paper Tiger di James Gray, ha infatti messo in sviluppo un’opera dedicata al lungo percorso che portò Leone a realizzare il suo ultimo film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘C’era una volta in America’: in arrivo un film sulle orgini del capolavoro di Sergio Leone

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The ENTIRE History of America From Around 13,000 BCE to 1980 | Ancient to Modern | Full Documentary

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