Il direttore degli Approfondimenti Rai chiede a Ranucci di chiarire la vicenda legata all’indagine sull’imprenditore coinvolto in un attentato nel 2025. Corsini ha affermato che il programma può continuare senza il conduttore, ma ha richiesto un chiarimento immediato. La vicenda riguarda il coinvolgimento di Ranucci nell’ambito delle indagini e le sue eventuali responsabilità. La Rai non ha ancora annunciato eventuali provvedimenti, ma l’attenzione resta alta.

Paolo Corsini prende tempo, ma non troppo. Il direttore degli Approfondimenti Rai ha messo subito un punto fermo sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci e l’indagine sull’imprenditore Valter Lavitola per l’attentato compiuto nel 2025: il conduttore di Report “deve chiarire questa vicenda inquietante”. "Aspettiamo la magistratura, ma poi chiamerò Ranucci perché deve chiarire questa vicenda inquietante nella quale lui per il momento è parte lesa. La bomba era per lui, vera o farlocca che fosse", le parole di Corsini ai microfoni del Corriere della Sera. Massima prudenza, certo, ma accompagnata da una stoccata che fotografa bene il clima: "Se avessero usato il metodo Report per questa storia, Ranucci sarebbe già al gabbio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il caso Lavitola travolge Report. Corsini (Rai): "Ranucci chiarisca, il programma può andare avanti senza di lui"

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