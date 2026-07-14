Nel weekend, in Piemonte, otto grandi incendi boschivi si sono verificati tra le province di Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. Le fiamme hanno interessato circa dieci chilometri quadrati di territorio, pari a un decimo della superficie di Livorno. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi, ma i roghi hanno causato ingenti danni alle aree verdi e alle foreste della regione. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Nel weekend in Piemonte ci sono stati otto grossi incendi boschivi in varie zone delle province di Torino, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola. È bruciata un’area di quasi dieci chilometri quadrati, equivalente a un decimo della città di Livorno. Ora sono in corso le operazioni per spegnere definitivamente gli incendi: non ci sono più fiamme visibili, ma dalla direzione generale dei vigili del fuoco del Piemonte dicono che sono ancora attivi alcuni incendi sotterranei. Gli incendi sotterranei non hanno fiamme visibili, si notano per via del fumo. Sono pericolosi perché possono essere la causa di nuovi incendi in superficie, soprattutto con l’ausilio del vento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Com’è la situazione in Piemonte dopo gli incendi

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