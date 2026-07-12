gli incendi in piemonte hanno bruciato 700mila alberi

Gli incendi in Piemonte hanno distrutto circa 700.000 alberi, colpendo principalmente la Valsesia e la Val d'Ossola. La ricostruzione della vegetazione richiederà molti anni. Nei giorni scorsi, diversi roghi boschivi si sono verificati nella regione, anche se attualmente sono stati spenti. Non ci sono segnalazioni di feriti o persone coinvolte. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per prevenire ulteriori incendi.

Le zone più colpite sono state la Valsesia e la Val d'Ossola, e ci vorranno molti anni perché la vegetazione torni com'era Nei giorni scorsi in Piemonte ci sono stati diversi incendi boschivi, che però in questo momento sono stati perlopiù spenti. Secondo le stime dei Vigili del Fuoco, hanno distrutto 700mila alberi e un’area tra gli 8 e i 9 chilometri quadrati. Gli incendi si sono sviluppati nelle province di Torino, Vercelli e di Verbania-Cusio-Ossola. Le aree più colpite sono state quelle della Valsesia e della Val d’Ossola, nel nord del Piemonte. In particolare nella Val d’Ossola e nel comune di Premosello Chiovenda sono intervenute duecento persone, tra Vigili del Fuoco e volontari, per spegnere un incendio che dura da più di una settimana. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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