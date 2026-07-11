non solo caldo piemonte e sardegna alle prese con gli incendi

Piemonte e Sardegna sono state colpite da incendi che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le due regioni sono state interessate sia dal caldo estremo, sia dall’emergenza incendi, con focolai attivi su diverse aree. Le autorità hanno attivato misure di contenimento e monitoraggio. Nessun dettaglio sulle cause o sull’entità dei danni è ancora stato reso pubblico. La situazione rimane sotto osservazione, con interventi in corso per limitare l’espansione degli incendi.

Non solo temperature alte che colpiscono e soffocano le città, per Sardegna e Piemonte è scattata anche l’ emergenza incendi. Le due regioni, infatti, hanno dovuto fare i conti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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