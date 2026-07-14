Come la rosa è diventata la regina dei fiori | tra sangue miracoli e sensualità

Da metropolitanmagazine.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La rosa, simbolo di rinascita, amore e fertilità fin dall’antichità, è oggi considerata il fiore romantico per eccellenza, spesso regalato come gesto affettuoso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi regalarne un mazzo è il gesto romantico per eccellenza, ma la rosa non è sempre stata solo una questione amorosa. Fin dall’antichità, questo fiore primaverile è un potente simbolo di rinascita, amore e fertilità. Il motivo? Sboccia a maggio, quando l’inverno è ormai alle spalle e la natura torna a vivere. Per questa ragione, nei secoli, ha finito per legarsi ai culti delle più grandi divinità femminili della storia. Come ha fatto la rosa a diventare la regina dei fiori?. Partiamo dall’ Antico Egitto, quando la rosa era il fiore di Iside, la “Grande Madre” e dea della rigenerazione. Questo legame è così profondo da finire persino nelle Metamorfosi di Apuleio (II secolo d. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

come la rosa 232 diventata la regina dei fiori tra sangue miracoli e sensualit224
© Metropolitanmagazine.it - Come la rosa è diventata la “regina dei fiori”: tra sangue, miracoli e sensualità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

HORROR: QUALCUNO È ENTRATO NELLA VILLA DELLO SNACK CLUB DI NOTTE E HA RUBATO IL NOSTRO REGALO!

Video HORROR: QUALCUNO È ENTRATO NELLA VILLA DELLO SNACK CLUB DI NOTTE E HA RUBATO IL NOSTRO REGALO!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si è spenta Valeria, la ’Regina dei fiori’

Morta Pia Donata Berlucchi: regina delle bollicine, con lei la Franciacorta è diventata famoso nel mondoÈ scomparsa a 83 anni Pia Donata Berlucchi, considerata una figura simbolo del territorio della Franciacorta.

Argomenti più discussi: Guido Nicola, principe del restauro. Con lui era come stare con Alan Ford: dovevamo essere pronti alle missioni impossibili; La mamma di Andrea, il ragazzo dai pantaloni rosa: Grazie Milano. Ora mio figlio sarà ancora più immortale; Pizza e territorio: perché la filiera locale è il futuro della pizzeria contemporanea; Un’opera diventa cinquanta originali con la filiera grafica di Salerno.

come la rosa è diventataRosa di gerico: come prendersene cura e quanto vive la pianta della resurrezioneResiliente e unica nella sua struttura, la rosa di gerico è capace di rinascere ancora e ancora. Scopri come prenderti cura di questa pianta suggestiva ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web