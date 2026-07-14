Oggi regalarne un mazzo è il gesto romantico per eccellenza, ma la rosa non è sempre stata solo una questione amorosa. Fin dall’antichità, questo fiore primaverile è un potente simbolo di rinascita, amore e fertilità. Il motivo? Sboccia a maggio, quando l’inverno è ormai alle spalle e la natura torna a vivere. Per questa ragione, nei secoli, ha finito per legarsi ai culti delle più grandi divinità femminili della storia. Come ha fatto la rosa a diventare la regina dei fiori?. Partiamo dall’ Antico Egitto, quando la rosa era il fiore di Iside, la “Grande Madre” e dea della rigenerazione. Questo legame è così profondo da finire persino nelle Metamorfosi di Apuleio (II secolo d. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Come la rosa è diventata la “regina dei fiori”: tra sangue, miracoli e sensualità

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