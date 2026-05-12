Si è spenta Valeria la ’Regina dei fiori’
È scomparsa Valeria, conosciuta come la ’Regina dei fiori’. La sua morte è avvenuta in un ambiente naturale, tra i fiori che la primavera aveva fatto rinascere. La sua vita si è conclusa nel modo in cui aveva trascorso molti momenti, circondata dai colori e dai profumi delle piante. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi la conosceva e apprezzava la sua passione per la natura.
Si è spenta così come ha vissuto, circondata dai colori dei fiori che la primavera ha fatto sbocciare di nuovo. E intorno a lei, nella sua casa, il calore dei familiari che non l’hanno mai lasciata sola un attimo. Il cuore di Valeria Giusti (nella foto), 89 anni, si è fermato ieri dopo averle fatto vivere una vita dedicata alla sua grande passione, quella per i fiori e piante, appunto. Generazioni di grossetani si ricordano ’ La Casa del fiore ’ in Corso Carducci, attività che i genitori rilevarono dallo zio nel 1955, quando lei aveva 19 anni. Qui scopre il suo talento innato nel comporre i fiori e diventa piano piano la protagonista del negozio.🔗 Leggi su Lanazione.it
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