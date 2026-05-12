Si è spenta Valeria la ’Regina dei fiori’

È scomparsa Valeria, conosciuta come la ’Regina dei fiori’. La sua morte è avvenuta in un ambiente naturale, tra i fiori che la primavera aveva fatto rinascere. La sua vita si è conclusa nel modo in cui aveva trascorso molti momenti, circondata dai colori e dai profumi delle piante. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi la conosceva e apprezzava la sua passione per la natura.

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