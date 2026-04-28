Morta Pia Donata Berlucchi | regina delle bollicine con lei la Franciacorta è diventata famoso nel mondo

Da fanpage.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparsa a 83 anni Pia Donata Berlucchi, considerata una figura simbolo del territorio della Franciacorta. Per molti anni è stata alla guida dell'azienda Fratelli Berlucchi, nota per la produzione di bollicine. Con il suo operato, la zona ha guadagnato riconoscibilità a livello internazionale. La sua morte segna la fine di un'epoca legata alla storia di questa rinomata regione vinicola.

È morta a 83 anni Pia Donata Berlucchi, figura simbolo del territorio della Franciacorta e per decenni alla guida della Freccianera – Fratelli Berlucchi. Imprenditrice e protagonista del vino italiano, aveva ricoperto anche incarichi di rilievo in Onav, Donne del Vino e Banca d’Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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