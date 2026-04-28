Morta Pia Donata Berlucchi | regina delle bollicine con lei la Franciacorta è diventata famoso nel mondo

È scomparsa a 83 anni Pia Donata Berlucchi, considerata una figura simbolo del territorio della Franciacorta. Per molti anni è stata alla guida dell'azienda Fratelli Berlucchi, nota per la produzione di bollicine. Con il suo operato, la zona ha guadagnato riconoscibilità a livello internazionale. La sua morte segna la fine di un'epoca legata alla storia di questa rinomata regione vinicola.

È morta a 83 anni Pia Donata Berlucchi, figura simbolo del territorio della Franciacorta e per decenni alla guida della Freccianera – Fratelli Berlucchi. Imprenditrice e protagonista del vino italiano, aveva ricoperto anche incarichi di rilievo in Onav, Donne del Vino e Banca d’Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Addio a Pia Donata Berlucchi, signora delle bollicine e ambasciatrice della FranciacortaÈ scomparsa lunedì 27 aprile Pia Donata Berlucchi, figura centrale dell’imprenditoria vitivinicola bresciana e membro di una famiglia simbolo della...

Addio a "lady Franciacorta", è morta Pia Donata BerlucchiE’ morta ieri sera Pia Donata Berlucchi , classe 1942, «Donna del Vino» e Signora della Franciacorta, distretto vitivinicolo del bresciano a cui ha...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: È morta Pia Donata Berlucchi, signora del Franciacorta; Addio a Pia Donata Berlucchi: il mondo delle bollicine di Franciacorta perde la sua capostipite; Morta Pia Donata Berlucchi, protagonista della Franciacorta con Freccianera; Franciacorta in lutto, è morta Pia Donata Berlucchi: funerali mercoledì a Borgonato di Corte Franca - Radio Bruno.

Morta Pia Donata Berlucchi: regina delle bollicine, con lei la Franciacorta è diventato famoso nel mondoÈ morta a 83 anni Pia Donata Berlucchi, figura simbolo del territorio della Franciacorta e per decenni alla guida della Freccianera – Fratelli Berlucchi ... fanpage.it

È morta Pia Donata Berlucchi, signora del FranciacortaClasse 1942, era una dei cinque figli di Antonio Berlucchi, fondatore nel 1927 dell’azienda agricola Fratelli Berlucchi a Borgonato di Corte Franca. I funerali mercoledì alle 17 nella chiesa di Borgon ... giornaledibrescia.it

È morta Pia Donata Berlucchi, signora del Franciacorta x.com

Il Carnevale di Viareggio esprime cordoglio per la scomparsa di Pia Donata Berlucchi, straordinaria imprenditrice e protagonista del Franciacorta, Ondina d’Oro 2019. - facebook.com facebook