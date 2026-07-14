Come la destra vorrebbe cambiare il voto dall’estero

La circoscrizione Estero è divisa in quattro zone per Camera e Senato: Europa, America meridionale, America settentrionale e centrale, più una sezione che copre Africa, Asia, Oceania e Antartide. La destra propone modifiche al sistema di voto dall’estero, ma al momento non sono stati definiti dettagli sulle proposte. La suddivisione attuale rimane invariata fino a nuove decisioni.

Attualmente la circoscrizione Estero è suddivisa in quattro sia per la Camera che per il Senato: Europa, America meridionale, America settentrionale e centrale, più un’altra sezione che comprende Africa, Asia, Oceania e Antartide. In totale vengono eletti nella circoscrizione Estero 12 parlamentari, otto deputati e quattro senatori. A ciascuna ripartizione viene assegnato almeno un deputato e un senatore, per un totale di otto. I quattro seggi restanti alla Camera vengono assegnati in modo proporzionale al numero di cittadini italiani residenti nelle diverse suddivisioni territoriali. L’Europa è quella dove risiede la percentuale più alta di cittadini italiani residenti all’estero (circa il 55 per cento). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Referendum: Perché Meloni vuole cambiare la Costituzione

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