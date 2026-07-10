La destra ottiene un vantaggio nel voto estero dopo che non si è raggiunto un accordo sull’emendamento alla legge elettorale. I leader dovranno decidere come procedere. Contestualmente, sono stati ridisegnati i collegi elettorali all’estero, senza un’intesa tra le forze politiche. La discussione proseguirà nelle sedi di vertice, mentre il testo rimane in sospeso.

Legge elettorale Nessun accordo sull’emendamento, se la vedranno i leader. Ridisegnati i collegi nel mondo Legge elettorale Nessun accordo sull’emendamento, se la vedranno i leader. Ridisegnati i collegi nel mondo Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. «Se avessimo avuto una posizione comune sulle preferenze sarebbe stata già nel testo». Il più sincero è Giovanni Donzelli di FdI, ma siamo alla tautologia. Dopo l’ennesima fumata nera alla maggioranza mancano pochi giorni per sbrogliare gli ultimi nodi sulla legge elettorale prima dell’inizio del voto in aula previsto per martedì. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Melonellum, rebus preferenze: la destra forza sul voto estero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il governo frena sul Melonellum. Pesano Vannacci e preferenze

I dubbi della destra sul Melonellum terLa segretaria del Pd ha ribadito che non ci sarà dialogo sulla riforma elettorale.

Temi più discussi: Melonellum, rebus preferenze: la destra forza sul voto estero; Melonellum, Giorgia chiama i vice: Vediamo se votate no; Contrordine, Melonellum fermo ai box: preferenze e Vannacci, maggioranza divisa. Altro che treni!.

Preferenze, la battaglia che agita la legge elettorale: chi le vuole e chi no e perché fanno così pauraTutti parlano di preferenze, ma nessuno le vuole davvero. Sembra essere questo il principio che fa da sfondo al principale terreno di scontro attorno al Melonellum, capace di spaccare la maggioranza e ... affaritaliani.it

Contrordine, Melonellum fermo ai box: preferenze e Vannacci, maggioranza divisa. Altro che treni!Rinviano perché sono divisi, accusano dalle opposizioni mentre si avviano a nascere i primi comitati contro la riforma ... blitzquotidiano.it