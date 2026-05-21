Il piano per fermare Vannacci | perché Salvini vorrebbe il voto subito e cosa sta facendo Meloni

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, attualmente non si registra alcuna crisi di governo, e fonti ufficiali confermano che l'esecutivo proseguirà il suo percorso fino alla fine del mandato. Tuttavia, si fanno strada alcune voci riguardo a possibili mosse politiche, con alcuni esponenti che spingono per un'eventuale consultazione elettorale anticipata. Non ci sono segnali concreti di cambiamenti imminenti, e le istituzioni insistono sulla stabilità dell’attuale maggioranza, anche in presenza di tensioni o discussioni interne.

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Non c'è alcuna crisi di governo, neanche all'orizzonte. Dal governo ridimensionano le interpretazioni giornalistiche e ribadiscono che l'esecutivo andrà avanti per la sua strada fino alla scadenza del mandato. Insomma, le parole di Matteo Salvini sono state "forzate" per piegarle alla narrazione. 🔗 Leggi su Today.it

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