Una gonna in jeans è diventata un capo essenziale per l’estate 2026, destinato a essere un must-have nel guardaroba di molte persone. È considerata un elemento versatile che si può indossare in diverse occasioni. La tendenza si conferma come un ritorno di un classico senza tempo, molto diffuso tra chi cerca uno stile pratico e alla moda durante la stagione calda.

La gonna in jeans è un vero e proprio evergreen della stagione più calda dell’anno. Nell’estate 2026 infatti diventa un capo passe-partout che non può assolutamente mancare nel guardaroba delle fashioniste e non solo. È in grado di salvare il look quando si è poco ispirate o quando durante una vacanza si portano con sé pochi vestiti ma essenziali. Si presta ad essere abbinata a diversi capi grazie ai quali assume un tocco casual o minimal. Ma può anche assumere una declinazione elegante e persino romantica. Molte sono le sperimentazioni che hanno come protagonista questo capo e sono tutte ispirate allo street style. Molteplici anche le declinazioni di questo tipo di gonna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come indossare la gonna di jeans con stile a 40 anni

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come abbino una gonna in denim (sì, la pupi indossare anche se non hai più 20 anni!)

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