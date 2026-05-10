Dall’ufficio al weekend la gonna midi di jeans torna protagonista con styling sofisticati e dettagli dal fascino anni Novanta

Da iodonna.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la stagione primavera-estate 2026, la gonna midi di jeans si conferma tra i capi più ricercati, passando dall’uso quotidiano alle occasioni più eleganti. Dopo aver conquistato le passerelle e le strade delle città, questo modello torna in auge mostrando come possa adattarsi a look sofisticati e ricchi di dettagli ispirati agli anni Novanta. La sua versatilità la rende un elemento chiave anche nelle mise più curate.

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T ra i grandi ritorni della Primavera-Estate 2026 ce n’è uno destinato a conquistare fashioniste di ogni età: la gonna midi di jeans. Più sofisticata della mini skirt e più versatile dei modelli lunghi, la denim skirt al polpaccio si impone come il nuovo passe-partout di stagione. Da indossare con blazer destrutturati, bluse romantiche o stivali in pelle, ecco come abbinare la gonna midi di jeans per creare look contemporanei e impeccabili. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Con silhouette dritta e avvolgente Essenziale e minimalista, la gonna midi di jeans dalla silhouette dritta e avvolgente accompagna fashioniste di ogni età. Tendenza gonna midi di jeans: modelli e outfit PE26.🔗 Leggi su Iodonna.it

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