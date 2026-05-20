Dalle flat shoes alle pumps dal blazer alla giacca di pelle | tutte le idee moda per indossare la gonna con spacco con eleganza e carattere a qualsiasi età

La gonna con spacco si conferma un caposaldo dello stile anche nel 2026, grazie alla sua capacità di combinare eleganza e sensualità senza risultare troppo appariscente. Si può indossare con diverse calzature, dalle flat shoes alle pumps, e abbinare a capi come blazer e giacche di pelle, creando outfit adatti a ogni età. La versatilità di questo capo permette di adattarlo a look formali o più casual, mantenendo sempre un tocco di carattere e raffinatezza.

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