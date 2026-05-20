Dalle flat shoes alle pumps dal blazer alla giacca di pelle | tutte le idee moda per indossare la gonna con spacco con eleganza e carattere a qualsiasi età
La gonna con spacco si conferma un caposaldo dello stile anche nel 2026, grazie alla sua capacità di combinare eleganza e sensualità senza risultare troppo appariscente. Si può indossare con diverse calzature, dalle flat shoes alle pumps, e abbinare a capi come blazer e giacche di pelle, creando outfit adatti a ogni età. La versatilità di questo capo permette di adattarlo a look formali o più casual, mantenendo sempre un tocco di carattere e raffinatezza.
C ’è un motivo se la gonna con spacco continua a dominare le tendenze anche nel 2026: riesce a essere sofisticata e sensuale insieme, senza mai apparire eccessiva. Lunga, midi, a tubino o a trapezio, questa silhouette valorizza la figura con naturalezza e si presta a infinite interpretazioni di stile. Il segreto? Saperla abbinare nel modo giusto, scegliendo scarpe, blazer, camicie o giacche capaci di renderla ogni volta diversa. Dai 20 ai 60 anni, ecco come abbinare la gonna con spacco con eleganza e personalità. 20 anni Calzini e scarpe flat La femminilità è insita nel taglio. Ed è proprio questo il bello: non serve sforzarsi per essere sensuali a tutti i costi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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