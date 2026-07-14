Coltellate in pieno petto violenza folle in Italia | poi la scoperta agghiacciante

Un giovane di 22 anni è stato accoltellato al petto in un episodio di violenza avvenuto domenica 13 luglio a Montignoso. L’aggressione è avvenuta in mattinata e si verifica a meno di due settimane da una sparatoria avvenuta in una piazza del centro. La polizia sta indagando sull’episodio, senza ancora comunicare dettagli sulle circostanze o sull’identità dell’aggressore. La situazione ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza nel territorio.

Nuovo episodio di violenza a Montignoso, dove un giovane di 22 anni è stato accoltellato nella mattinata di domenica 13 luglio. L’aggressione arriva a meno di due settimane dalla sparatoria avvenuta in piazza De André e riaccende l’allarme sulla sicurezza nel territorio. L’allarme è scattato intorno alle 11.50, quando il 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso per un ragazzo ferito in località Piazza. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno prestato le prime cure al giovane, residente a Carrara e nato nel 2004. Il 22enne presentava una ferita da arma da taglio al torace e un’altra all’orecchio destro. Nonostante la violenza dell’aggressione, le sue condizioni non sono state ritenute tali da mettere in pericolo la vita ed è stato trasportato in codice giallo all’ ospedale Apuane per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Baru Bebas, Gadis Rebut Pengantin Adiknya; Ia Ternyata Miliarder Yang Membantunya Balas Dendam

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