Massacrato Violenza folle in Italia su un ragazzino ridotto così | il motivo è agghiacciante

Nella giornata di ieri, un ragazzino è stato vittima di un episodio di violenza in Italia. Secondo quanto riferito, l’aggressione è avvenuta con colpi rapidi e secchi, seguiti da calci mentre il giovane era già a terra. La scena si è conclusa con il ragazzo che si trovava in una posizione di vulnerabilità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Colpi rapidi, secchi, che arrivano all’improvviso e spezzano la calma del pomeriggio. Poi i calci, mentre il ragazzo è già piegato su se stesso. In pochi istanti la situazione degenera in una violenta aggressione di gruppo. Il giovane cade a terra e resta immobile per alcuni secondi, circondato da più persone. Intorno, nessuno interviene mentre il branco si muove compatto e l’azione si consuma rapidamente. È successo nei giardini di viale Righi, nella zona di Firenze. La vittima è un sedicenne, finito al centro del pestaggio avvenuto nel tardo pomeriggio. Poco prima il ragazzo si trovava da solo, seduto su una panchina ad aspettare un’amica. Aveva in mano il telefono, con la batteria quasi scarica, mentre il gruppo si è avvicinato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Massacrato”. Violenza folle in Italia su un ragazzino, ridotto così: il motivo è agghiacciante Notizie correlate “Morta nel suo negozio”. Italia, il marito va a trovarla e la trova così: scena agghiaccianteUna donna di 37 anni è stata trovata senza vita nel suo negozio nel territorio del Mugello nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. Morto schiacciato così a soli 5 anni, tragedia spaventosa in Italia: scena agghiaccianteUna tragedia immane ha colpito la comunità di Polistena, dove una bambina di appena cinque anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto...