I ladri hanno svaligiato il supermercato «Sì con Te» di Montefano durante la notte, portando via un ingente bottino. Il colpo è stato messo a segno da un gruppo che si presume di professionisti, e ha causato danni stimati in circa 25.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche e le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Montefano (Macerata), 14 luglio 2026 – Colpo da professionisti nella notte ai danni del supermercato «Sì con Te» di Montefano, in via Don Minzoni. Una banda, composta da almeno cinque persone, ha messo a segno un furto studiato nei minimi dettagli, riuscendo a impossessarsi della cassaforte contenente l’incasso dell’intero fine settimana e provocando ingenti danni alla struttura. L’assalto è avvenuto intorno all’1.30. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno forzato con un piede di porco la porta scorrevole d’ingresso e, una volta aperto un varco, sono penetrati direttamente all’interno del supermercato a bordo di un Fiat Doblò. L’obiettivo era chiarissimo: la cassaforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo da professionisti al supermercato, maxi bottino e 25mila euro di danni

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Colpo al supermercato. Danni e maxi bottinoBanda di almeno cinque persone ha assaltato il Sì con Te di via Don Minzoni. Dopo aver forzato l’ingresso sono entrati direttamente con un Doblò . msn.com

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