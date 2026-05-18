Nel tardo pomeriggio di oggi, un supermercato situato in via Leonardo Da Vinci a Presicce-Acquarica, nel basso Salento, è stato oggetto di una rapina. L’evento si è verificato intorno alle 20, coinvolgendo presumibilmente un singolo individuo. La rapina ha portato al furto di circa 3.000 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini necessarie per identificare il responsabile. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze per i clienti o il personale presente.

Rapina intorno alle 20 nel supermercato di via Leonardo Da Vinci a Presicce-Acquarica, nel basso Salento. Una banda composta pare da quattro uomini è entrata in azione all'orario di chiusura: tre banditi armati di pistola e con il volto coperto hanno fatto irruzione nel locale, minacciando due cassieri e costringendoli a consegnare l'incasso, stimato intorno ai tremila euro. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di una Dacia Duster guidata da un complice, dileguandosi in direzione Taurisano. L'auto è risultata rubata in mattinata a Ugento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tricase, che hanno avviato le indagini e stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, rapina in un supermercato: bottino da 3mila euro

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