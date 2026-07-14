colpo al supermercato danni e maxi bottino

Colpo da professionisti nella notte ai danni del supermercato "Sì con Te" di Montefano, in via Don Minzoni. Una banda, composta da almeno cinque persone, ha messo a segno un furto studiato nei minimi dettagli, riuscendo a impossessarsi della cassaforte contenente l’incasso dell’intero fine settimana e provocando ingenti danni alla struttura. L’assalto è avvenuto intorno all’1.30. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno forzato con un piede di porco la porta scorrevole d’ingresso e, una volta aperto un varco, sono penetrati direttamente all’interno del supermercato a bordo di un Fiat Doblò. L’obiettivo era chiarissimo: la cassaforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Rapina a mano armata in un supermercato, due arresti

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