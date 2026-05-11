Ladri al bar del campo sportivo di Albonese e in cascina a Sommo | più danni che bottino

Nella giornata di oggi, si sono verificati due furti che hanno colpito il territorio tra Albonese e Sommo. Al bar del campo sportivo di Albonese sono stati sottratti alcune bottiglie di alcolici, mentre in un’abitazione a Sommo sono stati portati via pochi centinaia di euro in contanti. I danni causati dagli episodi sono risultati superiori ai beni rubati. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

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Pavia, 11 maggio 2026 – Ladri al bar del campo sportivo di Albonese e in un'abitazione a Sommo, con magri bottini di bottiglie di alcolici e poche centinaia di euro in contanti. Nella notte tra sabato e ieri, domenica 10 maggio, ignoti malviventi si sono infatti introdotti furtivamente nel campo sportivo comunale di Albonese, forzando poi la porta del bar. Non hanno trovato soldi, non essendone stati lasciati nella cassa, e forse non era neppure quello l'obiettivo, come nelle frequenti effrazioni nei chioschi spesso presi di mira non da bande o veri criminali ma da gruppi di ragazzi che vogliono concludere la serata con una bevuta gratis. Dal bar del campo sportivo comunale, infatti, sono state rubate solo alcune bottiglie di liquori, per quantitativo e valore ancora da determinare all'esito dell'inventario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri al bar del campo sportivo di Albonese e in cascina a Sommo: più danni che bottino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio al centro sportivo Garbaglia di Fiumicino, distrutto il bar del campo: l’ipotesi del doloFiumicino, 31 marzo 2026 – Paura nella notte a Fiumicino, dove un incendio ha colpito il centro sportivo Piero Garbaglia, struttura comunale che... Leggi anche: Ladri al campo Coni a Bergamo, danni anche alla Stars Atletica Argomenti più discussi: Castelfranco, notte di furti. Cinque attività nel mirino; Furto di notte allo Scandicci Calcio: danni per migliaia di euro; Sfondano il vetro di un furgone per rubarlo: due ladri scoperti e messi in fuga dai residenti a Torino; Alta Padovana nel mirino dei ladri. Controlli straordinari dei carabinieri: 71 identificati. Il giocatore ha commesso omicidio ed è fuggito dalla città. Quali conseguenze sarebbero appropriate? reddit Ecco la banda del buco i ladri svaligiano il barRIVANAZZANO. Più che di un furto con spaccata, si è trattato di una vera e propria demolizione: durante la notte i ladri hanno abbattuto infatti un ampio pezzo di muro per entrare nel bar «Il Centro» ... laprovinciapavese.gelocal.it