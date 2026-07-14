A Reggio Calabria è stata condotta un'ampia operazione antimafia con oltre 500 agenti tra Polizia e Carabinieri. Sono stati eseguiti 79 arresti in base a tre ordinanze del giudice per le indagini della procura distrettuale. L’indagine ha coinvolto principali cosche della 'ndrangheta, tra cui De Stefano, Tegano, Condello e Logiudice. L’operazione mira a smantellare le attività criminali delle organizzazioni mafiose nella regione.

A Reggio Calabria è scattata una vasta operazione che ha visto coinvolti oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con 79 arresti in esecuzione di tre distinte ordinanze emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia reggina. Nel corso delle investigazioni sono stati identificati i soggetti ritenuti gli esponenti di vertice delle cosche di ‘ndrangheta De Stefano, Tegano, Condello e Logiudice. La maxi operazione antimafia a Reggio Calabria Di cosa sono accusati i 79 arrestati nell'operazione di Reggio Calabria Cosa è emerso dalle indagini La maxi operazione antimafia a Reggio Calabria L’operazione ha preso il via nelle prime ore del mattino di martedì 14 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Colpita 'ndrangheta a Reggio Calabria con 79 arresti, fari su cosche De Stefano, Tegano, Condello e Logiudice

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REGGIO CALABRIA: ESEGUITI 32 ARRESTI PER SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

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