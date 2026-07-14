Durante un incontro del Consiglio Esteri, l’Unione Europea ha espresso un forte sostegno alla proposta di vietare i commerci con le colonie israeliane. Tuttavia, questa posizione non è stata considerata sufficiente. In questo contesto, il commissario europeo ha chiamato in causa la presidente della Commissione, chiedendo un intervento più deciso. La discussione si è concentrata sulla necessità di un’azione unitaria, senza che siano stati forniti dettagli sulle eventuali misure concrete.

Unione Europea Al Consiglio Esteri «maggior sostegno» alla proposta di vietare i commerci, ma non basta. E Kallas chiama in causa Von der Leyen Unione Europea Al Consiglio Esteri «maggior sostegno» alla proposta di vietare i commerci, ma non basta. E Kallas chiama in causa Von der Leyen Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Non è semplicemente l’ennesimo rinvio delle decisioni su Israele da parte dell’Ue. C’è anche, e soprattutto, uno scaricabarile a somma zero tra le istituzioni europee. Da un lato l’esecutivo von der Leyen, che non presenta una proposta legislativa perché attende una richiesta da parte del Consiglio Ue. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Colonie israeliane, lo scaricabarile della Ue

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Colonie israeliane in Italia

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