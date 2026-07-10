I colloqui tra Israele e Libano si svolgeranno a Roma, come annunciato dal ministro degli Esteri italiano. Le parti si incontreranno per discutere, e la data sarà stabilita successivamente. La sede delle trattative è stata ufficialmente confermata nella capitale italiana. Nessun dettaglio sulla data è stato reso pubblico.

Colloqui tra Israele e Libano: Roma come sede delle trattative. ROMA (ITALPRESS) – I colloqui tra Israele e Libano si terranno a Roma, secondo quanto dichiarato dal vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. Durante una conferenza stampa tenutasi in margine alla riunione “Amici dei Balcani”, Tajani ha confermato l’impegno dell’Italia nel facilitare il dialogo tra le due nazioni. L’incontro rappresenta un’importante opportunità per promuovere la stabilità nella regione e approfondire le relazioni diplomatiche. Il ministro ha aggiunto che, sebbene l’idea di realizzare un incontro sia favorevole, è fondamentale che le date vengano concordate da tutti i partecipanti, inclusi statunitensi, libanesi e israeliani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Colloqui tra Israele e Libano a Roma: le parti decideranno la data.

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MO, Tajani: Confermati colloqui Israele-Libano a Roma

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