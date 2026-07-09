Il ministro degli esteri ha annunciato che i colloqui tra Libano e Israele a Roma sono confermati. La riunione si terrà come pianificato, con la partecipazione di rappresentanti libanesi, israeliani e statunitensi. Le parti sono pronte a partecipare all'incontro, che si svolgerà nella capitale italiana. Nessuna modifica o annuncio di rinvii è stato comunicato fino a ora.

(LaPresse) – “Abbiamo conferma della riunione. Sia libanesi, sia israeliani, sia statunitensi sono pronti a farla”. Così il ministro degli esteri, Antonio Tajani, rispondendo durante una conferenza stampa a Roma alle domande dei cronisti sulla possibilità che i colloqui diplomatici tra Libano e Israele, in programma a Roma il prossimo 15-16 luglio, potessero saltare a seguito della ripresa delle ostilità nello Stretto di Hormuz. “Poi mi auguro che la situazione non peggiori”, sottolinea il vicepremier, prima di concentrarsi su un’analisi geopolitica: “gli iraniani attaccano le navi per dire siamo noi che controlliamo lo Stretto di Hormuz ” e chiedere in futuro il pagamento di dazi per passare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Tajani: "Colloqui Libano-Israele a Roma al momento sono confermati"

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