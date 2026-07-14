Colloqui Libano-Israele | a Roma inizia il sesto round di negoziati vitali

A Roma sono iniziati i sesto round di negoziati tra Libano e Israele. I rappresentanti dei due paesi si sono seduti allo stesso tavolo nella capitale italiana per discutere. I colloqui, considerati fondamentali, segnano una ripresa delle trattative dopo periodi di tensione tra le parti. Nessuna informazione è stata diffusa sui contenuti delle discussioni o sui risultati attesi.

Tensioni tra Libano e Israele: Riprendono i Colloqui a Roma. Una nuova fase di dialogo è iniziata tra Libano e Israele, con i diplomatici che si sono incontrati nella capitale italiana, Roma. Questo sesto round di colloqui segna un passo significativo verso il raggiungimento di un accordo, sebbene le aspettative siano moderate. Le trattative si concentrano principalmente sul ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano, un processo mediato dagli Stati Uniti. Obiettivi dei Negoziali. I media israeliani riportano che la Serbia, ente responsabile del dialogo, ha come obiettivo il disarmo del gruppo Hezbollah, considerato filoiraniano. Il progetto prevede l’ingresso delle Forze Armate Libanesi nelle aree da cui le Forze di Difesa Israeliane (IDF) si ritireranno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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