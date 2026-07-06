Il prossimo incontro tra Israele e Libano è programmato per il 15 e 16 luglio a Roma, secondo l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. La notizia è stata comunicata durante un evento a Washington. Non sono stati forniti dettagli sullo svolgimento o sugli argomenti trattati nei colloqui.

Il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e 16 luglio. Ad annunciarlo è stato l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington. La notizia è stata confermata all’ANSA dall’ambasciata israeliana nella capitale americana. Il confronto si svolgerà ancora una volta a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il prossimo 21 luglio. Mentre si prepara il nuovo appuntamento diplomatico, anche l’Iran torna a rivendicare un ruolo centrale negli equilibri del Libano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Ilgiornale.it - Israele e Libano tornano al tavolo: il nuovo round di colloqui si terrà a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israele e Libano tornano a parlarsi. A Washington colloqui costruttivi

Notizie e thread social correlati

Al via a Washington il terzo round di colloqui di pace tra Israele e LibanoA Washington è cominciato il terzo ciclo di incontri tra rappresentanti di Israele e Libano.

Libano e Israele, secondo round di colloqui per la fine dei combattimentiDopo i primi incontri, si sono svolti nuovi colloqui tra rappresentanti di Libano e Israele con l’obiettivo di trovare una soluzione per cessare le...

Temi più discussi: Medio Oriente, Libano e Israele siglano un accordo per raggiungere la pace; Guerra in Medio Oriente, firmato l’accordo tra Israele e Libano; Libano, Israele e Usa hanno firmato l'accordo quadro; L'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dall'amministrazione Trump è ''un accordo trilaterale'' in 14 punti raggiunto tra il governo di Israele e il governo del Libano, con il pieno sostegno degli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. Nel testo, firm.

#Israele occupa il sud del #Libano, i civili non tornano a casa, Beirut brucia. Il governo Aoun firma la propria resa a Washington. #Netanyahu esulta. #Hezbollah avverte: solo una guerra civile può far rispettare quest'accordo. E ha ragione. x.com

Accolgo con favore l'accordo tra Israele e Libano. Questo è un passo cruciale per evitare l'escalation. Perché non può esserci pace in Medio Oriente con il Libano in fiamme - Presidente von der Leyen reddit

Israele e Libano firmano l'accordo a Washington. Netanyahu: 'Colpo all'Iran'Rubio e Aoun: 'Un primo passo'. La condanna di Hezbollah: 'Causa divisioni interne'. Palazzo Chigi: 'L'Italia farà la sua parte'. Risale la tensione nello Stretto. Trump: Iran ha violato il cessate il ... ansa.it

Israele e Libano hanno firmato un accordo per la futura pace tra i due paesi, ma senza la partecipazione di HezbollahVenerdì i governi di Israele e Libano hanno firmato un accordo di principio per mettere le basi in vista di una pace duratura tra i due paesi. Lo hanno fatto a Washington DC, con la mediazione degli S ... ilpost.it