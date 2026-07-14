Oggi a Roma sono iniziati nuovi negoziati diretti tra Libano e Israele, ospitati dall’ambasciata degli Stati Uniti. La riunione si svolge il 14 luglio e prosegue sotto la supervisione americana. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati o sui temi trattati. La sessione si svolge in un contesto di tensione tra i due Paesi, senza indicazioni di accordi immediati.

Al via oggi – 14 luglio – a Roma il nuovo round di negoziati diretti tra Libano e Israele, che si tengono sotto l’egida degli Stati Uniti (si terranno nell’ambasciata Usa). Dopo cinque tornate di colloqui a Washington, Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un accordo quadro per una «pace duratura» il 26 giugno, dopo l’entrata in vigore di un fragile cessate il fuoco tra l’esercito di Israele e Hezbollah: il movimento sciita, sostenuto dall’ Iran, ha però respinto l’intesa, soprattutto a causa del nodo del ritiro dell’IDF dal Libano. Il nodo del ritiro delle truppe israeliane dal Libano. La presidenza libanese ha spiegato che Hezbollah ha chiesto alla delegazione di Beirut «di esigere l’immediato ritiro delle forze israeliane da due zone pilota prima di qualsiasi ulteriore discussione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Al via a Roma il nuovo round di negoziati diretti tra Israele e Libano

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Roma ospiterà i negoziati tra Israele e Libano il 14 e 15 luglio

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