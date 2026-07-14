CM Punk | Ho abbandonato i social Uso Instagram per…

Da zonawrestling.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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CM Punk ha annunciato di aver abbandonato i social media, specificando di usare Instagram solo per scopi personali. Ha spiegato di aver deciso di allontanarsi dalle piattaforme social negli ultimi tempi. La sua presenza su Instagram si limita a contenuti legati alla vita privata, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista condotta da Stephanie McMahon, pubblicata sui canali ufficiali della WWE.

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Molte volte, specie negli ultimi anni, molti fan si saranno chiesti quale utilizzo fanno i professional wrestlers dei social network. Ebbene, CM Punk è uno di quelli che ha tentato di dare una risposta con la recente intervista rilasciata a Stephanie McMahon sui canali ufficiali della WWE. L’attuale campione del Mondo ha specificato di non avere un account Tik Tok e di aver abbandonato il profilo Twitter (oggi noto come X ndr) da cinque anni circa. “Uso solo Instagram, ma esclusivamente per video inerenti cani e cucina.” Probabilmente il di Punk è decisamente più sano di quello di ognuno di noi. La recente conquista del titolo WWE di Punk ha diviso il pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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