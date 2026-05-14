L'ex campione mondiale di wrestling non prenderà parte alle tappe europee del prossimo tour. La sua assenza si inserisce in un periodo di pausa prolungata dai programmi della WWE, che durerà fino al 22 giugno. Questa decisione è stata confermata dai rumor più recenti, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla motivazione. I fan dovranno attendere il suo ritorno in arena, previsto per la stessa data.

Continua il periodo di pausa per CM Punk dalle programmazioni della WWE. Stando ai recenti rumors, l’ex World Heavyweight Champion salterà il tour europeo e rimarrà quindi fermo fino al prossimo 22 giugno. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. AEW: The New Day in arrivo? Cresce il pressing interno per Kingston e Woods Sami Zayn: “Non voglio essere il classico heel, ma un personaggio imprevedibile che divida il pubblico”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk salterà il tour europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CM Punk gets a Larry Tattoo

Notizie correlate

In WWE: il ruolo chiave di CM PunkIl passaggio di Danhausen in WWE è stato orchestrato da una spinta interna, orientata a valorizzare un personaggio distintivo con potenziale...

WWE: Roman Reigns stende CM Punk a RawRoman Reigns e gli Usos hanno malmenato il campione mondiale dei pesi massimi CM Punk a conclusione di Raw, dopo un promo al vetriolo del campione...

Si parla di: WWE: Brutte notizie, CM Punk salta anche il tour europeo.

WWE: Brutte notizie, CM Punk salta anche il tour europeoLa WWE ha organizzato un grande tour europeo per le prossime settimane che, come sappiamo, toccherà anche l’Italia. I fan del vecchio continente potranno assistere a diversi show, compreso il nostro P ... spaziowrestling.it

WWE: CM Punk sarà a Backlash? Aggiornamenti sul suo statusData la recente assenza, molti fan si stanno chiedendo se CM Punk sarà in qualche modo a Backlash: ecco gli ultimi aggiornamenti ... spaziowrestling.it