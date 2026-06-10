WWE | CM Punk ritorno annunciato in televisione

L’ex campione mondiale dei pesi massimi non si è esibito in WWE dall’aprile scorso. Il suo ultimo incontro è stato a WrestleMania 42, dove ha perso il titolo contro Roman Reigns nel main event. La sua presenza in televisione è stata annunciata, ma non sono stati forniti dettagli sulla data del suo ritorno. La sua assenza dal ring si estende a oltre sei mesi.

L’ex campione mondiale dei pesi massimi non si vede su un ring WWE dallo scorso aprile. Il suo ultimo match risale a WrestleMania 42, dove la Straight Edge Superstar ha perso il titolo mondiale contro Roman Reigns nel main event, match molto apprezzato da pubblico e critica. Successivamente, nel promo andato in onda nel Raw post WrestleMania, il wrestler di Chicago aveva fatto sapere ai fan che non sarebbe andato in vacanza, salvo poi sparire dalla programmazione televisiva senza alcuna spiegazione subito dopo. CM Punk pronto per uno speciale targato UFC. Anche se non si sa ancora quando CM Punk tornerà in WWE, nel frattempo è stato annunciato per un altro programma televisivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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