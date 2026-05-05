Porta sant’Agostino danneggiata da un furgone | chiuso l’accesso a Città Alta

Martedì 5 maggio, alle 13, un furgone ha urtato la volta interna di porta Sant’Agostino a Bergamo, causando il distacco di alcuni calcinacci. L’incidente ha portato alla chiusura dell’accesso veicolare principale a Città Alta, provocando disagi nel traffico cittadino. La strada è rimasta chiusa fino a ulteriori verifiche e interventi di messa in sicurezza.

Bergamo. Traffico cittadino in tilt dalle 13 di martedì 5 maggio, quando un furgone ha urtato la volta interna di porta sant’Agostino, provocando il distacco di alcuni calcinacci e costringendo alla chiusura del principale accesso veicolare a Città Alta. Al lavoro per la riparazione del danno i tecnici, che hanno installato i ponteggi all’interno della porta per la messa in sicurezza. Incerto, al momento, l’orario di termine dei lavori che porterà alla riapertura della strada. La polizia locale ha disposto al chiusura al traffico veicolare: chi arriva da viale Vittorio Emanuele ha l’obbligo di svolta verso via Pignolo. Fermato di conseguenza anche il traffico dei bus, con la linea 1 che collega la città bassa e Città Alta che al momento non sta circolando.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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