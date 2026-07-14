Nella notte a Sinjil, in Cisgiordania, gruppi di coloni organizzano ronde difensive contro presunti attacchi. I partecipanti affermano che la polizia collabora con i loro avversari e che devono proteggersi da soli. Utilizzano WhatsApp per coordinarsi e pianificare le azioni. Sinjil si trova lungo la strada tra Ramallah e Nablus, circondata da insediamenti e avamposti israeliani considerati illegali dal diritto internazionale.

È notte a Sinjil, in Cisgiordania. E fa freddo, nonostante sia piena estate. Sinjil si trova lungo la strada principale che collega Ramallah e Nablus e le sue colline a nord sono costellate di insediamenti e avamposti israeliani, illegali ai sensi del diritto internazionale. Attorno a un piccolo fuoco, sul dorso di uno di questi colli, una quindicina di palestinesi scrutano le valli sottostanti, in cerca si movimenti che possano preannunciare un attacco dei coloni, mentre diverse auto pattugliano la cittadina. I due gruppi si coordinano tramite i gruppi WhatsApp della comunità, dove volontari e residenti condividono aggiornamenti e segnalazioni in caso di incursioni – alcuni di loro, hanno raccontato a Reuters, attribuiscono la loro sopravvivenza alla protezione offerta da questa rete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, le ronde difensive anti-raid dei coloni: “La polizia è complice, dobbiamo cavarcela da soli. E ci coordiniamo su Whatsapp”

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