Cinema il ritorno dei The Doors

Da tv2000.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per tre serate, il cinema proporrà un omaggio dedicato ai Doors, ripercorrendo la storia della band statunitense guidata da Jim Morrison. L’iniziativa si concentra sulla riproduzione delle atmosfere e delle atmosfere senza tempo associate al gruppo. Nessun dettaglio sulle modalità di proiezione o sui contenuti specifici, ma si tratta di un evento che celebra la musica e l’immaginario dei Doors attraverso il grande schermo.

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Ritornano sul grande schermo le atmosfere senza tempo dei Doors. Un omaggio cinematografico che per tre serate ripercorre la storia della celebre band americana guidata da Jim Morrison. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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