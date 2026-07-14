Cinema il ritorno dei The Doors
Per tre serate, il cinema proporrà un omaggio dedicato ai Doors, ripercorrendo la storia della band statunitense guidata da Jim Morrison. L’iniziativa si concentra sulla riproduzione delle atmosfere e delle atmosfere senza tempo associate al gruppo. Nessun dettaglio sulle modalità di proiezione o sui contenuti specifici, ma si tratta di un evento che celebra la musica e l’immaginario dei Doors attraverso il grande schermo.
Ritornano sul grande schermo le atmosfere senza tempo dei Doors. Un omaggio cinematografico che per tre serate ripercorre la storia della celebre band americana guidata da Jim Morrison. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cinema, il ritorno dei The Doors
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Al cinema in settimana: da “Lupin III” a “The Doors”
Un viaggio sonoro nel caos degli anni ’60: The Doors di Oliver Stone torna al cinema in 4KIl film su The Doors di Oliver Stone sarà proiettato in versione restaurata in 4K.
Temi più discussi: ‘The Doors’ al cinema riuscirà a risuscitare di nuovo Jim Morrison?; Il mito di Jim Morrison rivive: il ritorno di The Doors al cinema; The Doors. La recensione del film di Oliver Stone; The Doors e Miyazaki tornano al cinema: gli appuntamenti speciali del MIV di Varese.
A 35 anni dalla sua uscita, The Doors di Oliver Stone torna al cinema dal 13 al 15 luglio con The Final Cut, una nuova versione restaurata che permette di riscoprire uno dei film più iconici dedicati alla storia del rock. Il restauro, realizzato partendo dal nega facebook
Buon compleanno #HarrisonFord! Oggi il grande attore di #BladeRunner, #StarWars e #IndianaJones compie 84 anni Scopri la storia dei suoi esordi nel mondo del cinema e di quella volta in cui fece da cameraman per i @TheDoors di @JimMorrison: virgi x.com
Il mito di Jim Morrison rivive: il ritorno di The Doors al cinemaIl biopic diretto da Oliver Stone sarà in sala dal 13 al 15 luglio 2026 in versione restaurata in 4k: in qualche modo, può essere considerato tra i precursori delle pellicole musicali che tanto funzio ... giornaledibrescia.it
The Doors, torna al cinema per tre giorni il film di Oliver Stone su Jim Morrison e sociLeggi su Sky TG24 l'articolo The Doors, torna al cinema per tre giorni il film di Oliver Stone su Jim Morrison e soci ... tg24.sky.it